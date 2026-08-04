Incidente all’ingresso di Olbia, un ferito nell’auto finita oltre il guardrail

Finisce con l’auto oltre il guardrail, incidente a Olbia

Un’auto è volata oltre il guardrail ed è finita nel fossato all’ingresso di Olbia: incidente questa mattina alle prime luci dell’alba. Il mezzo stava percorrendo la Statale 125 quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo.

L’incidente è avvenuto nel tratto vicino all’ospedale Mater Olbia. L’auto è finita oltre la protezione del guardrail ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco assieme ai soccorritori del 118. In ambulanza il conducente ha raggiunto il Pronto soccorso per accertamenti La squadra del 115 si è occupata della messa in sicurezza dell’auto e di quel tratto di strada.

Per ricostruire la dinamica e capire come l’auto sia finita fuori strada sono intervenuti i carabinieri di Olbia. È l’ennesimo problema sule strade di Olbia in questo periodo di forte traffico. Solo negli ultimi giorni ci sono stati incidenti e due auto che hanno preso fuoco mentre attraversavano il tunnel di Olbia. Le forze dell’ordine sono impegnate in un monitoraggio costante per riuscire a intervenire in tempi rapidi in caso di bisogno. Oggi l’allarme è scattato molto presto, con l’auto finita fuori strada all’alba, ma la macchina dei soccorsi si è messa in moto in pochi attimi.

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