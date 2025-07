Rischia di annegare tra le acque di Arzachena, è grave

Grave un uomo che ha rischiato di annegare ad Arzachena.

È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari l’uomo di 77 anni colto da una sindrome da annegamento mentre si trovava in acqua nella spiaggia di Tanca Manna, ad Arzachena. Il malore si è verificato nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, che sono giunti rapidamente sul posto per prestare le prime cure.

L’anziano sarebbe stato avvistato in difficoltà tra le onde da alcuni bagnanti, che hanno dato l’allarme e favorito l’arrivo tempestivo degli operatori sanitari. Dopo essere stato stabilizzato in spiaggia, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale civile di Sassari, dove è stato accolto in gravi condizioni.

