Ritira un pacco ad Arzachena e lo arrestano: c’erano 5 chili di hashish

Arrestato ad Arzachena col pacco pieno di hashish

Un 25enne di Arzachena fermato dai carabinieri dopo il ritiro di un pacco: all’interno c’erano 5 chili di hashish. Mercoledì sera i carabinieri di Olbia erano impegnati in un servizio di controllo nel centro di Arzachena quando hanno notato un giovane. Aveva appena ritirato un pacco voluminoso da un “locker point“. Sono le cassette dove si possono ricevere i pacchi, senza dover indicare l’indirizzo di casa a chi spedisce. Un sistema comodo per chi ha comprato qualcosa su siti come Amazon o Temu e non sa se potrà essere in casa ad attendere il corriere. Ma comodo anche per chi ha fatto acquisti a distanza di altra merce e non aspetta certo un paio di scarpe o uno smartphone.

Infatti il 25enne appena ha visto i carabinieri ha cercato di buttare il pacco e dileguarsi. Una volta fermato il giovane e recuperato il collo appena ritirato, i militari hanno capito il perché del suo atteggiamento. All’interno del pacco c’erano più di 5 chili di hashish, suddivisi in 57 panetti. In casa del ragazzo i carabinieri di Olbia hanno trovato un nascondiglio dove conservava 60 grammi di marijuana e tre bilancini. Per la droga è scattato il sequestro mentre il 25enne si trova nel carcere tempiese di Nuchis.

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