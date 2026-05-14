Incidente frontale a Tempio tra auto e furgone, un ferito in ospedale

Una donna ferita all’ingresso di Tempio

Incidente frontale alle porte di Tempio, c’è un ferito nello scontro tra un’auto e un furgone che trasportava ossigeno. I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti verso le 11 lungo la Provinciale 127 all’ingresso di Tempio. Si sono occuparti di mettere in sicurezza i due mezzi e quel tratto di strada.

I soccorritori del 118 si sono occupati di trasportare al Pronto soccorso la conducente dell’auto. Sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica le forze dell’ordine

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