Scalinata di Santa Lucia, Arzachena approva le linee guida per il 2027

Arzachena, la scalinata di Santa Lucia si rinnova

La storica scalinata della chiesa di Santa Lucia ad Arzachena si prepara a una nuova e straordinaria trasformazione artistica prevista per il 2027. Il Comune ha infatti approvato le linee di indirizzo ufficiali per la creazione della prossima opera d’arte urbana che decorerà uno dei luoghi più iconici, fotografati e amati del centro storico e dell’intera Sardegna.

Dal 2016, questo celebre scorcio urbanistico si è affermato come una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, capace di unire la riqualificazione urbana alla promozione culturale e turistica. L’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento fisso di grande richiamo per visitatori e appassionati di tutto il mondo, consolidando il ruolo di Arzachena come punto di riferimento per l’arte contemporanea nell’isola.

La chiamata agli aristi

L’amministrazione comunale lancia ora una chiamata aperta a creativi, artisti e architetti, invitandoli a iniziare a ideare le proprie proposte progettuali in attesa della pubblicazione del bando ufficiale. Ai partecipanti sarà garantita la massima libertà creativa nella scelta del concept, delle tecniche e dei temi da sviluppare, con l’intento primario di valorizzare le specificità architettoniche e l’identità profonda del territorio arzachenese.

Nei prossimi giorni saranno resi pubblici tutti i dettagli operativi, i requisiti e le modalità di partecipazione attraverso il sito istituzionale e i canali social ufficiali del Comune di Arzachena.

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