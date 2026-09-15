Successo per la 12esima edizione di Estate in Fiore ad Arzachena

Il centro storico di Arzachena si è trasformato ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla dodicesima edizione di Estate in Fiore 2026. La fortunata rassegna promossa dall’amministrazione comunale e dedicata quest’anno alle attività outdoor e al turismo sostenibile. Tra installazioni botaniche d’eccezione e scenografie vegetali che hanno valorizzato gli angoli più suggestivi del borgo, a conquistare il gradino più alto del podio è stata l’azienda MEF Landscaping & Gardening.

La giuria di esperti – composta dall’architetto Nour Kassam, dall’agronomo Marco Scano e dal fotografo Tiziano Canu – ha premiato la maestria e la visione creativa di MEF Landscaping & Gardening per l’opera realizzata in piazza Risorgimento. L’installazione ha saputo catturare l’attenzione di cittadini e visitatori decorando la scalinata e la fontana con una spettacolare cascata di piante e fiori, perfetta sintesi tra estetica paesaggistica e rispetto. A loro la vittoria della dodicesima edizione di Estate in fiore nel centro di Arzachena.

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