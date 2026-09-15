Tenta di stuprare donne nelle spiagge della Gallura: va in carcere

Arrestato maniaco per numerose violenze seriali in Gallura.

Un uomo è finito in carcere per aver minacciato alcune donne per costringerle a rapporti sessuali in Gallura. Mascherato e con un taglierino agiva nelle spiagge del territorio per aggredire giovani donne nei pressi di alcune spiagge tra Aglientu e Santa Teresa. L’ultimo episodio, ai danni di una turista, ha fatto scattare l’arresto dell’uomo, italiano, molto noto in Sardegna nell’ambiente degli sport automobilistici.

L’uomo è accusato di varie aggressioni.

I Carabinieri della Compagnia di Tempio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla gip Federica Distefano, nei confronti dell’aggressore, ora indagato per diversi episodi di violenza sessuale avvenuti negli ultimi mesi nelle località balneari del litorale della Gallura.

Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo operativo della Compagnia di Tempio, si sono protratte per oltre un anno e avrebbero permesso di raccogliere elementi, tra cui alcune immagini, che delineano il quadro delle presunte aggressioni. Altri casi di presunti stupri non consumati, sono stati segnalati ai carabinieri locali. Alcune giovani sarebbero infatti riuscite a opporsi e scappare. Altre volte prendeva di mira donne sole che facevano jogging in luoghi isolati della zona, approfittando della vulnerabilità di quest’ultime. Alcuni episodi sarebbero avvenuti sulla strada provinciale 90 tra Aglientu e Santa Teresa.

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