Santa Maria, via libera al turismo dopo le bonifiche per l’incendio

Riprende il turismo a Santa Maria dopo le bonifiche per l’incendio

Da oggi la banchina di Santa Maria torna nuovamente fruibile per il turismo, dopo le operazioni di spegnimento e bonifiche per l’incendio. Poiché non sono più presenti squadre operative sul posto, l’area riapre al pubblico ma continuerà a essere costantemente monitorata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

In via precauzionale, il Parco ha disposto che tutte le unità da traffico provvedano, poco prima dello sbarco, a informare chiaramente tutti gli ospiti circa la necessità di limitare la propria permanenza esclusivamente alla spiaggia. Raccomanda, inoltre, di evitare di addentrarsi impropriamente all’interno dell’isola e di utilizzare i sentieri. Confida nella collaborazione di tutti affinché la riapertura avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni e in condizioni di totale sicurezza.

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