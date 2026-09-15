Monti piange Sara Scanu, lutto per una madre di soli 46 anni

Lutto per il Comitato Fidali 1979 per la scomparsa di Sara Scanu



La comunità di Monti si risveglia oggi avvolta in un velo di profondo dolore per la scomparsa di Sara Scanu in Laconi. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 46 anni. Originaria di Berchiddeddu e da due anni in lotta con un male inesorabile, Sara era un volto amato e stimato da chiunque avesse avuto il privilegio di conoscerla.

Professionista stimata, prestava servizio presso l’ospedale di Olbia, dove ogni giorno si prodigava per i pazienti con una dedizione non comune, unendo alla competenza medica una rara empatia. Solare, disponibile e profondamente umana, ha lasciato un segno indelebile nei colleghi e in quanti hanno incrociato il suo cammino, custodendo come ragione di vita l’amore smisurato per il figlio Andrea.

Il lutto del comitato Fidali 1979

Il suo legame viscerale con il paese si rifletteva anche nel suo impegno attivo: Sara faceva parte del comitato organizzatore della festa patronale dei “Fidali 1979”. Proprio in virtù di questo legame e per stringersi attorno a lei durante la malattia, i festeggiamenti in onore di San Gavino Martire, previsti per il 12 e 13 settembre 2026, erano stati annullati dal Comitato in un clima di sobrio e doveroso raccoglimento.

Il ricordo e l’affetto dei cari

Oggi resta il vuoto incolmabile di una donna straordinaria, racchiuso nelle parole scelte per l’ultimo saluto: “Il tuo sorriso e la tua forza resteranno sempre con noi”.

Sara lascia nel dolore il marito Enzo, l’amato figlio Andrea, il caro Aldo con Claudia, i genitori Caterina e Angelo, i fratelli Antonio con Sara e Paolo, la sorella Sonia con Marco, insieme ai nipoti, ai consuoceri e ai parenti tutti.

L’ultimo saluto

Le esequie si terranno mercoledì 16 settembre alle ore 16:30 nella Parrocchia San Gavino Martire in Monti, partendo dalla Casa Funeraria La Pax Braccu (in via Bazzoni Sircana, 13d).

“Nel rispetto delle volontà della famiglia, si dispensa dai fiori e si invita a devolvere eventuali offerte in donazioni a favore di Villa Chiara”.

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