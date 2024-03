La scalinata di Santa Lucia cambia look: l’installazione è di un artista torinese

La scalinata di Santa Lucia sarà inaugurata domani mattina.

Come ogni anno, ormai da tradizione ad Arzachena dal lontano 2016, la scalinata di Santa Lucia è un simbolo della città e cambia look ogni anno a ridosso di Pasqua. Per la nuova installazione è stato scelto l’artista torinese Fabio Petani e i lavori saranno conclusi stasera, venerdì 15 marzo.

L’opera si chiama “Essenze di Gallura” e sarà protagonista nel 2024 con una scalinata completamente inedita. I lavori sono stati commissionati dal Comune di Arzachena e la delegata alla Cultura, Valentina Geromino. L’inaugurazione della nuova installazione avverrà la mattina di sabato 16 marzo, tra le 10 e le 12.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui