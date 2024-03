Il Comune cerca i baby-vandali che imbrattano i giochi a La Maddalena

A La Maddalena il Comune cerca di capire chi abbia imbrattato i giochi in viale Mirabello: “Una sola domanda: perché?”. Così comincia un post su Facebook con cui si cerca di arrivare direttamente negli smartphone dei colpevoli. “Atti di vandalismo puro che non fanno bene alla nostra Città, mancanza di educazione civica e rispetto – si legge -. L’amministrazione stava quasi per ultimare la riqualificazione di viale Mirabello tramite l’ultimo intervento di rifacimento della passeggiata ed ora, invece, dovrà intervenire sulle opere già finite”.

Da quando, un ano e mezzo fa, c’è stata l’inaugurazione dei quella nuova area giochi davanti a Isola Chiesa sono diversi gli episodi di vandalismo registrati. “Giochi per bambini pasticciati, panche, cestini ed ogni altro arredo – scrivono dal Comune -. La speranza è che questo post venga condiviso ed arrivi agli autori di questo danno per far comprendere l’indignazione di tutti noi, di tutta la gente per bene. Comprendano che hanno rovinato un’area dedicata ai bambini, che hanno imbruttito la Città dove vivono. Capiscano che hanno sbagliato e chiedano scusa“.

