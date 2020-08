Scontro frontale alla periferia di Arzachena.

Paura, nella notte, per un incidente sulla Arzachena – Cannigione. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente provocando il ferimento dei passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i conducenti dall’abitacolo. Presenti anche due equipe mediche del 118 che hanno accompagnato i feriti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.

