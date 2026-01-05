Ad Arzachena la solidarietà passa dall’ufficio Anagrafe

La donazione degli organi si sceglie all’Anagrafe di Arzachena.

Un semplice rinnovo di un documento d’identità può trasformarsi in un gesto di profonda civiltà e speranza. Ad Arzachena, presso gli uffici dell’Anagrafe di piazza Segni, è operativo il servizio “Una sceltaincomune”. L’iniziativa offre ai cittadini la possibilità di dichiarare formalmente la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti direttamente all’operatore comunale.

Come funziona.

Il meccanismo è immediato e discreto: al momento della richiesta di emissione o del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), il cittadino maggiorenne può scegliere di esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla donazione. La decisione viene trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti (SIT), il database nazionale che i medici consultano in caso di necessità. È importante sottolineare che la scelta non è obbligatoria, ma rappresenta un’opportunità per sollevare i propri familiari da una decisione difficile in momenti drammatici.

Un impegno di civiltà.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, con l’obiettivo di incrementare il numero di donatori in Italia e ridurre le liste d’attesa per i pazienti che necessitano di un trapianto per sopravvivere. “Dichiarare la propria volontà è un atto di consapevolezza che può salvare diverse vite,” ricordano le istituzioni coinvolte.

Informazioni utili.

Per chi desidera approfondire l’argomento o comprendere meglio l’importanza medica e sociale della donazione, il Comune di Arzachena ha messo a disposizione una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale, consultabile all’indirizzo: www.comune.arzachena.ss.it. Scegliere di donare è un modo per far sì che la fine di un percorso possa diventare l’inizio di una nuova vita per qualcun altro. Un piccolo gesto in piazza Segni che può fare la differenza tra la vita e la morte.

