Befana bagnata e poco fortunata in Gallura, le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la Gallura.

In Gallura l’arrivo della Befana si preannuncia bagnato, con pioggia prevista domani, 6 gennaio, dai meteorologi di 3bMeteo sia a Olbia sia a Tempio Pausania, rendendo la festività meno fortunata del previsto.

Le previsioni meteo per Olbia.

Secondo le previsioni meteo, a Olbia domani i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, con una graduale attenuazione della nuvolosità e l’assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. “Sono previsti 7 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 10 gradi. Lo zero termico si attesterà a 1.590 metri”, fanno sapere gli esperti di 3bMeteo.

Pioverà anche a Tempio.

Situazione simile a Tempio Pausania, dove le previsioni indicano anch’esse cieli molto nuvolosi al mattino accompagnati da deboli piogge, con graduale miglioramento nelle ore successive. “Sono previsti 10 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, la minima di 5 gradi. Lo zero termico si attesterà a 1.553 metri”, concludono gli esperti.

