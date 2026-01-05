L’Ecocentro di Arzachena resta chiuso.

Nonostante le aspettative iniziali per una ripresa delle attività subito dopo le festività, l’Ecocentro di località Naseddu rimarrà chiuso ancora per un breve periodo. Il passaggio di gestione e i necessari lavori di manutenzione stanno richiedendo tempi tecnici supplementari: al momento, infatti, non è stata ancora fissata una data ufficiale per la riapertura, in attesa che vengano ultimati gli interventi necessari a garantire un servizio ottimale.

La transizione verso la nuova gestione della De Vizia Transfer S.p.A. è un processo complesso che mira a elevare gli standard di efficienza del centro. La chiusura prolungata è legata alla necessità di completare i lavori di adeguamento strutturale e logistico all’interno del sito. Questi interventi sono fondamentali per assicurare che, una volta riaperto, l’ecocentro possa accogliere i rifiuti in totale sicurezza e con una migliore organizzazione degli spazi di scarico.

La proroga dei lavori comporta inevitabilmente un impegno supplementare per i residenti e le attività produttive, in particolare per coloro che operano nella zona Ovest di Arzachena. Per questi utenti, il centro di Naseddu rappresenta un presidio logistico fondamentale. In questa fase di attesa, cittadini e imprese della zona interna sono chiamati a un ulteriore sforzo organizzativo per conferire i propri rifiuti presso l’altra struttura disponibile.

Si è consapevoli dei chilometri aggiuntivi richiesti alle attività professionali, e proprio per questo l’obiettivo è terminare i lavori nel minor tempo possibile per ripristinare la consueta comodità di conferimento.

Il centro di Cannigione resta il punto di riferimento.

Per sopperire alla temporanea indisponibilità di Naseddu, l’Ecocentro di Cannigione rimane regolarmente operativo e pronto ad accogliere l’utenza dell’intero territorio comunale. Si invita la popolazione a continuare a utilizzare questa struttura per lo smaltimento degli ingombranti e dei rifiuti differenziati, contribuendo così a mantenere il decoro urbano che contraddistingue Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui