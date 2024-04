Arzachena punta sul numero chiuso per difendere le spiagge

Il Comune di Arzachena vuole disciplinare col numero chiuso l’accesso alle spiagge più piccole e fragili dei suoi 88 chilometri di litorale. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dell’erosione costiera. Si inizia quest’anno con un test a Le Piscine, sul litorale di Cannigione. Qui l’ingresso sarà consentito a un numero limitato e sostenibile di persone, secondo un regolamento che sarà presentato in Consiglio comunale. Il progetto sul contingentamento degli accessi verrà presentato mercoledì 8 maggio, alle 17 nello Spazio Nexus in via San Pietro ad Arzachena.

L’assessora Giagoni

“Una destinazione come Arzachena, con circa 14mila residenti stabili, nel mese di agosto arriva a contare oltre 140mila persone al giorno in transito nel territorio – spiega l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni -. Numeri che incidono pesantemente sul consumo delle risorse naturalistiche, il nostro patrimonio più importante. Per ridurre il carico antropico eccessivo nel periodo tra giugno e agosto vogliamo definire un regolamento grazie a cui preservare i nostri beni più preziosi e limitare il fenomeno dell’overtourism, che incide negativamente sullo sviluppo sostenibile della destinazione. Allo stesso tempo, affianchiamo politiche di promozione e marketing territoriale per stimolare l’incoming in primavera e in autunno per un target di turisti mosso da motivazioni di viaggio diverse dal prodotto sole-mare. L’obiettivo di lungo periodo è quello di riequilibrare l’andamento del flusso turistico nell’arco dell’anno”.

L’assessore Malu

“Si tratta del primo test nel Comune di Arzachena. Presenteremo il report sugli studi effettuati in un incontro pubblico. Il regolamento stabilirà i parametri per l’accesso alla spiaggia Le Piscine, nei limiti di quanto già definito dal Piano utilizzo dei litorali (Pul), e le modalità di prenotazione – precisa Alessandro Malu, assessore a Urbanistica e Demanio -. Verrà sviluppata un’applicazione digitale da cui prenotare l’ingresso in spiaggia per l’intera giornata, o per metà giornata, fin da 72 ore prima. Una quota dei posti sarà destinata ai residenti, che accederanno gratuitamente all’arenile così come i bambini sotto i 12 anni. L’accesso controllato sarà attivo dal 15 luglio al 31 agosto 2024: ci aiuterà a capire l’andamento dei flussi, a monitorare eventuali criticità gestionali e a mettere a punto il sistema per il 2025”.

Anche la partecipazione al Network G20 delle Spiagge, che riunisce le più frequentate località balneari italiane, ha dato forza alla necessità di intraprendere nell’immediato iniziative di salvaguardia ambientale. Ad Arzachena verranno implementate con la collaborazione della municipalizzata Ge.se.co. surl, già incaricata di gestire i parcheggi comunali nella spiaggia Le Piscine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui