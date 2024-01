Le dune di Capriccioli saranno protette, il progetto di Arzachena

La spiaggia di Capriccioli di Arzachena avrà un cordone con materiali naturali.

Le dune della spiaggia di Capriccioli, ad Arzachena, saranno finalmente protette. Grazie a un cordone di protezione, saranno preservate dall’erosione. Si tratta di strutture leggere per evitare anche gli ingressi contingentati. Saranno realizzate con materiali naturali, come legno o fibre vegetali, per ridurre al minimo l’impatto visivo e saranno completamente riciclabili.

Inoltre, saranno organizzati momenti di educazione ambientale per gli alunni delle scuole, i residenti e i turisti, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sull’ecosistema marino e costiero. Il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario da parte di One Ocean Foundation, un’organizzazione no-profit italiana che si impegna per la protezione dell’ambiente marino a livello internazionale. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare turisti e residenti sull’importanza della conservazione dell’ecosistema marino e costiero e di promuovere comportamenti responsabili in linea con la tutela dell’ambiente.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha sottolineato l’importanza di preservare il litorale di Capriccioli, che è minacciato dall’erosione costiera e da un forte afflusso turistico durante l’estate. Il comune si impegnerà anche a introdurre misure di controllo degli accessi per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema.

