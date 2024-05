Partono i lavori per mettere a posto la strada di Picuccia

Continuano i lavori di riqualificazione delle strade di Arzachena.

Il Comune di Arzachena investe nella riqualificazione delle strade che si estendono nell’agro. In questi giorni sono in corso i lavori lungo la strada comunale numero 50 “San Michele – La Sasimedda” in località Picuccia, dove circa 25 famiglie richiedevano un intervento da 20 anni. Il progetto è curato dall’Ufficio Lavori Pubblici.

“Investiamo 140 mila euro per riqualificare un tratto di circa 300 metri di questa importante bretella che connette, prima dell’ingresso ad Arzachena, la statale 125 con la provinciale 73 – spiega Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni-. Il territorio comunale è molto vasto, oltre 200 chilometri quadrati, con un’estesa rete viaria che connette un agro densamente abitato. È una particolarità del nostro paesaggio che esige l’impiego di ingenti fondi per garantire interventi costanti in tutte le zone. Siamo costretti a stilare una lista di priorità in base al budget a disposizione annualmente, al numero di utenti coinvolti, ai tempi di attesa e alle particolarità del territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di reperire ulteriori 600 mila euro necessari a completare l’opera per uno sviluppo di altri 1500 metri asfaltati”.

Sono inclusi nell’intervento la realizzazione di sottofondi e nuovi asfalti, la costruzione di banchine stradali e cunette, l’ampliamento della carreggiata e il rifacimento dei muri di confine.

