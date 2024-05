L’associazione Olbia nel cuore aiuta la ricerca contro i tumori

Olbia nel cuore ringraziata dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Successo a Olbia per l’iniziativa “Il pomodoro per la ricerca”. Per il secondo anno consecutivo, Olbia nel Cuore ha collaborato con la Fondazione Umberto Veronesi, dove i proventi raccolti sono destinati alla ricerca e alla cura dei tumori pediatrici.

Il Presidente di Olbia nel Cuore e Responsabile del Banchetto della Fondazione Umberto Veronesi per Olbia, Marco Buioni, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa. Sentito il ringraziamento da parte della Fondazione, che ha espresso verso il presidente dell’evento in città sincera gratitudine per aver sostenuto l’iniziativa.

I numeri.

In totale sono stati raccolti più di 600.000 euro in tutta Italia e, tra sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, sono state distribuite oltre 42.000 confezioni di pomodori. I proventi, al netto delle spese di gestione dell’iniziativa, sarà destinata alla piattaforma di ricerca e cura “PALM” – Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin, con l’obiettivo di creare una rete di strutture oncologiche volta a individuare nuovi trattamenti per la cura della leucemia mieloide acuta pediatrica.

