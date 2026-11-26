Arzachena vieta la plastica.

Stretta sull’inquinamento da plastica e tutela degli ecosistemi ad Arzachena. Con le ordinanze sindacali n. 24 e n. 26 firmate dal primo cittadino Roberto Ragnedda, scatta su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di lanciare palloncini in gomma o materiali similari, abbandonare nastri colorati e rilasciare lanterne cinesi, coriandoli o glitter in plastica. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 25 fino a un massimo di 500 euro.

I provvedimenti.

I due nuovi provvedimenti si inseriscono nel solco delle politiche ambientali già avviate dall’amministrazione nel 2019, quando furono introdotti lo stop alla plastica monouso nei luoghi sensibili e lungo i litorali e le misure contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta in spiaggia. L’obiettivo dell’ente è arginare un fenomeno spesso sottovalutato: un momento di festa dura pochi istanti, ma i residui dispersi nell’aria e in mare restano nell’ambiente per decenni, mettendo a serio rischio la fauna marina e terrestre.

Parallelamente all’inasprimento delle regole, prosegue l’attività di sensibilizzazione promossa dall’assessorato all’Ambiente guidato da Michele Occhioni. Tra le iniziative messe in campo dal Comune figurano il calendario “AgendaBlu”, la rassegna “Arzachena Estate in Fiore” e le giornate ecologiche realizzate in collaborazione con l’associazione Plastic Free, come “Il pianeta non è un posacenere” e il “Sea & Rivers Day”.

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