I dati desolanti delle poche case rifugio in Sardegna e analisi dell’emergenza abitativa.

Dietro la drammatica scia dei femminicidi che continua a segnare la cronaca nazionale e regionale, in Sardegna – come in Gallura – si nasconde un’emergenza strutturale che rende ancora più difficile per le donne spezzare la catena degli abusi. Mentre in Italia si contano in media due case rifugio attive ogni diecimila donne vittime di violenza, l’Isola si ferma a un tasso dello 0,91, meno della metà della media nazionale. L’Isola detiene il più basso tasso di case rifiugio, in una regione dove l’emergenza abitativa è alle stelle con la difficoltà di trovare una casa.

Un dato allarmante che fotografa una rete di protezione fragile, composta da appena cinque strutture attive su tutto il territorio regionale, capaci di accogliere complessivamente solo 69 donne, di cui 35 con i propri figli a carico. Basti pensare che solo in Gallura ci sono 79.850 donne residenti. Per comprendere come questi posti siano insufficienti, basti confrontare quei sessantanove posti disponibili con le dimensioni reali dell’emergenza sull’Isola: secondo le stime statistiche legate alla rete di assistenza, in Sardegna si contano circa 55.000 donne vittime di violenza.

Ogni anno circa un migliaio di loro trova la forza di bussare alle porte dei dodici centri antiviolenza regionali per chiedere aiuto, mentre oltre milleduecento chiamate partono verso il numero verde 1522. Una sproporzione abissale, aggravata dal fatto che solo il 13% di chi chiede supporto riesce poi a sporgere denuncia: per tutte le altre, spesso intrappolate in un sommerso fatto di paura e dipendenza economica, l’accesso a un rifugio protetto rimane un miraggio destinato a coprire appena una minima frazione delle reali necessità.

Libertà frenata dall’emergenza abitativa e lavoro stagionale.

Questa cronica carenza di posti letto protetti si scontra con una realtà socioeconomica che, in aree come la Gallura, trasforma il percorso di fuoriuscita dalla violenza in una vera e propria corsa a ostacoli. Nel nord-est dell’Isola, trainato dall’economia della Costa Smeralda e dal turismo costiero, il diritto all’abitare per chi cerca di ricostruirsi una vita è spesso un miraggio. Da un lato, il mercato del lavoro offre prevalentemente impieghi stagionali, caratterizzati da contratti a termine e stipendi concentrati nei mesi estivi, insufficienti a garantire non solo l’indipendenza economica delle donne, ma anche quella continuità reddituale richiesta dai proprietari come garanzia per un contratto di locazione. Dall’altro, il mercato immobiliare è quasi interamente assorbito dagli affitti brevi a uso turistico, con canoni proibitivi d’estate e proprietari restii a concedere locazioni annuali a residenti, specialmente se donne sole o madri con figli.

Il risultato è una doppia prigione che costringe molte vittime a restare sotto lo stesso tetto del proprio maltrattante anche dopo aver trovato il coraggio di chiedere aiuto ai centri antiviolenza. Senza un posto disponibile nelle pochissime case rifugio sarde e senza la possibilità economica e materiale di accedere a un’abitazione autonoma in affitto, l’indipendenza resta sulla carta e il rischio che la violenza sulle donne culmini verso l’epilogo più estremo, il femminicidio, diventa concreto e drammatico.

Femminicidi alti.

Non si tratta di un’eventualità astratta: la Sardegna si colloca infatti stabilmente tra i primi posti in Italia per incidenza di femminicidi, con almeno due casi ogni anno che squarciano la cronaca isolana. Quando le vie d’uscita vengono chiuse dalla carenza di strutture protette, dalla precarietà lavorativa e dall’impossibilità di trovare una casa, il pericolo che una situazione di maltrattamento degeneri fino a costare la vita cresce in modo allarmante, rendendo urgente trasformare l’accoglienza e l’autonomia abitativa in strumenti reali di prevenzione e non in promesse rimaste a metà.

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In Gallura come nel resto dell’Isola, la prevenzione dei femminicidi passa inevitabilmente dal potenziamento delle strutture di accoglienza e da politiche abitative e lavorative che restituiscano alle donne una reale libertà di scelta, evitando che la precarietà economica e la speculazione turistica si trasformino in complici involontarie della violenza domestica.

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