Olbia negli anni Novanta.

Altro che le strade di Vice City o le missioni ad alta tensione di Grand Theft Auto, basta premere il tasto rewind grazie all’Intelligenza artificiale e vedere Olbia nei primi anni Novanta. Il breve filmato che ricostruisce, con un realismo quasi cinematografico, la Olbia degli anni Novanta, trasformando la città gallurese nella mappa di un videogioco open-world tutto da esplorare con gli occhi della memoria.

Il video, realizzato animando foto d’epoca e ricreando atmosfere del passato tramite algoritmi generativi, regala un vero e proprio tour urbano in quella che era una città profondamente diversa da oggi, ma ancora riconoscibilissima nei suoi luoghi simbolo. Si parte da Via Genova, con la facciata storica del palazzo scolastico in primo piano, l’edicola sul marciapiede e le utilitarie dell’epoca a fare da contorno, prima di spostarsi lungo le arterie trafficate dove spuntano i distributori Agip dal vecchio logo a sei zampe e i motorini senza casco — con tanto di Vespa e Ciao affiancati — che oggi sembrerebbero scene d’altri tempi.

Le vie di Olbia 30 anni fa.

Il cuore pulsante del filmato batte però in Corso Umberto I, immortalato al crepuscolo nel pieno dello struscio serale: non c’era ancora l’isola pedonale, e la via principale era un serpentone ininterrotto di Fiat Uno, Panda, Mercedes anni ’80 e targhe nere con la sigla “SS”. A fare da sfondo, le insegne luminose che hanno segnato un’epoca: dai tavolini storici del bar “Piccola Oasi” alle vetrine storiche, fino alle scritte gigantesche di Alleanza Assicurazioni e de L’Unione Sarda.

Il viaggio prosegue poi verso Corso Vittorio Veneto, con il passaggio a livello e il vecchio caseificio, con l’intonaco vissuto e i manifesti affissi lungo la recinzione. Non manca infine uno sguardo alla vocazione industriale e marittima della città: dalle riprese aeree sul porto con i traghetti ormeggiati in banchina, alla vista sull’acqua dello stabilimento ex Palmera, fino alla Zona Industriale ancora semi-deserta e circondata da ampi spazi sterrati, ben lontana dall’espansione commerciale degli ultimi decenni.

Tra qualche imperfezione tipica delle ricostruzioni digitali — come alcune insegne o scritte reinterpretate dall’algoritmo — l’esperimento centra in pieno l’obiettivo. Più che un semplice esercizio di stile tecnologico, il filmato si trasforma in un album di famiglia collettivo: un’occasione per chi quegli anni li ha vissuti di ritrovare la propria giovinezza tra un parcheggio in doppia fila e una vasca in Corso, e per i più giovani di scoprire com’era la propria città prima della grande trasformazione. Altro che console di ultima generazione: per fare il pieno di emozioni, a Olbia basta un tuffo negli anni Novanta.

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