La scomparsa di Augusto Navone.

La scomparsa improvvisa di Augusto Navone, spentosi questa mattina a soli 70 anni, riporta alla memoria una delle pagine più intense della storia amministrativa recente di Olbia: la campagna elettorale dell’ottobre 2021, quando lo storico direttore dell’Area marina protetta di Tavolara scese in campo come candidato sindaco della città scese in campo come candidato sindaco contrapposto al primo cittadino uscente Settimo Nizzi.

Quella del 2021 non fu una semplice candidatura, ma un ritorno sulla scena politica attiva dopo oltre vent’anni. Navone, che negli anni Novanta aveva già maturato un’importante esperienza amministrativa come consigliere comunale (dal 1990 al 1997) e assessore alle Finanze e al Commercio (dal 1993 al 1995), accettò di guidare la cosiddetta “Grande Coalizione”, un ampio schieramento civico e di centrosinistra costruito per offrire un’alternativa al sindaco uscente Settimo Nizzi.

Una coalizione ampia e trasversaleAttorno al profilo del biologo marino, riconosciuto in città per il rigore scientifico e per aver reso l’AMP di Tavolara-Punta Coda Cavallo un modello di tutela ambientale di livello internazionale, si coagulò un fronte composto da otto liste e circa duecento candidati al Consiglio comunale: Olbia Democratica, Liberi, Alba Civica, Scelta Civica Insieme, Movimento 5 Stelle, Insieme per Olbia, Uniti per Olbia e Vivere Olbia.

La campagna elettorale si giocò su due visioni contrapposte dello sviluppo urbano e territoriale. Da un lato l’impostazione del centrodestra di Nizzi, dall’altro la proposta di Navone incentrata sulla sostenibilità ambientale, sulla valorizzazione del rapporto tra la città e il suo golfo, sulla trasparenza amministrativa e su una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche del Comune.

Il testa a testa alle urne Alle urne, il 10 e 11 ottobre 2021, la sfida si rivelò equilibrata e combattuta fino all’ultimo seggio. Augusto Navone raccolse 14.012 voti, pari al 47,92% delle preferenze, ottenendo 10 seggi in Consiglio comunale. A prevalere fu Settimo Nizzi, riconfermato primo cittadino con 15.229 voti (52,08%). Nonostante la sconfitta di misura, quel risultato rappresentò una mobilitazione civica significativa per l’opposizione olbiese. Nel ricordo che oggi la città tributa al biologo, all’uomo di cultura e allo sportivo, l’esperienza del 2021 resta come la testimonianza del suo profondo senso civico: la volontà di mettere la propria competenza tecnica e il proprio amore per il territorio al servizio diretto della comunità.

Qui l’intervista del quotidiano Gallura Oggi ad Augusto Navone.

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