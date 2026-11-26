Distretto regionale del sughero in Sardegna: via libera unanime del Consiglio regionale, soddisfazione a Calangianus. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Tore Cau. L’obiettivo è avviare il riconoscimento e la piena operatività del Distretto regionale del sughero. Il documento impegna la Giunta regionale a definire un percorso strutturato che coinvolga direttamente i territori, le imprese e tutti gli attori della filiera sughericola sarda.

L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico per valorizzare un settore storico e identitario dell’economia isolana, con particolare riferimento al polo produttivo di Calangianus e della Gallura. L’obiettivo del distretto è rafforzare l’integrazione tra gestione forestale sostenibile, raccolta, trasformazione industriale, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, creando una rete più competitiva e strutturata.

Durante il dibattito in aula è emersa anche la necessità di affiancare al distretto strumenti normativi e finanziari adeguati. In particolare, l’intervento dell’onorevole Rubiu ha posto l’accento sull’opportunità di inserire misure specifiche per il comparto sughericolo all’interno della nuova Politica agricola comune (PAC) e di avviare l’iter per una legge regionale dedicata alla valorizzazione integrata del sughero.

La reazione di Calangianus

Positiva la reazione istituzionale da parte dei territori produttivi. Il sindaco di Calangianus e vicepresidente di Retecork, Fabio Albieri, ha accolto con favore l’esito del voto, sottolineando la necessità di passare ora alla fase attuativa. “Ritengo fondamentale che questo impegno si traduca in azioni concrete: sostegno alle imprese, tutela e rinnovamento delle sugherete, innovazione, formazione e apertura a nuovi mercati”, dichiara il primo cittadino. Per Albieri “il sughero non è soltanto una risorsa economica, ma una parte importante della nostra identità, della nostra storia e del futuro delle nostre comunità”.

La creazione del distretto punta così a favorire una sinergia stabile tra istituzioni e sistema produttivo per inaugurare una nuova fase di sviluppo per l’intera filiera, confermando il comparto sughericolo sia come asset strategico per l’occupazione e l’export della Sardegna, sia come presidio fondamentale nella salvaguardia ambientale del patrimonio boschivo.

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