I rimborsi per gli amministratori di sostegno a Loiri.

Un contributo economico per sostenere gli amministratori di sostegno nelle spese affrontate durante lo svolgimento del proprio incarico. È quanto prevede il nuovo avviso pubblico del Plus di Olbia, finanziato attraverso il fondo regionale previsto dalla Legge regionale 24/2018. La misura mette a disposizione complessivamente 23.641,05 euro e riguarda le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 dagli amministratori di sostegno che operano a favore di persone residenti nei comuni dell’ambito territoriale Plus di Olbia.

Il rimborso è destinato agli amministratori nominati dal giudice tutelare che abbiano sostenuto spese documentate per lo svolgimento dell’incarico. Tra i requisiti previsti, la situazione economica della persona amministrata, che deve avere un Isee non superiore a 13mila euro, oppure un provvedimento del giudice tutelare che attesti l’assenza di risorse economiche adeguate. Sono esclusi i familiari nei rapporti di parentela e affinità indicati dal bando. Il contributo copre le spese ammissibili effettivamente sostenute, fino a un massimo di 500 euro per ciascuna annualità e per ogni persona amministrata. Sono comprese, tra le altre, le spese assicurative e quelle per gli spostamenti necessari allo svolgimento dell’incarico, secondo i criteri stabiliti nell’avviso.

Le domande potranno essere presentate dal 27 novembre al 27 dicembre al Comune di residenza della persona amministrata, consegnandole all’Ufficio Protocollo oppure tramite Pec. Chi intende richiedere il rimborso per entrambe le annualità dovrà presentare due istanze distinte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui