Alle ultime elezioni comunali Augusto Navone era lo sfidante di Settimo Nizzi

Olbia e la Gallura dicono addio ad Augusto Navone, biologo marino che per anni si è diviso tra la politica e il mare. Classe ’56, genovese di nascita, durante gli anni Novanta era stato consigliere comunale e assessore di Olbia. Poi si era allontanato dalla politica attiva ed era diventato l’anima dell’Area marina protetta di Tavolara e Punta Coda Cavallo. Ha diretto l’ente dal 2004 al 2022. Nel 2015 aveva preso per pochi mesi anche la guida del Parco di Porto Conte ad Alghero.

Alle ultime elezioni amministrative di Olbia era tornato in campo come candidato sindaco. Era il 2021 e col sostegno di tutto il centrosinistra aveva cercato di prendere la fascia tricolore dalle mani di Nizzi, ma non ci era riuscito per circa 1.200 voti di scarto. L’azzurro aveva cominciato il secondo mandato consecutivo da sindaco e Navone si era accomodato tra i banchi dell’opposizione. Per incompatibilità con l’Amp di Tavolara aveva poi abbandonato lo scranno. Nel 2025 era diventato presidente della Fondazione IMC – International marine centre di Oristano, centro regionale controllato da Sardegna Ricerche. Oggi si è spento nella sua Olbia, la città che l’aveva adottato.

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