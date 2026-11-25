La stretta contro l’inquinamento ad Arzachena.

Nuove regole per proteggere spiagge, aree verdi e ambiente naturale. Il Comune di Arzachena amplia le misure contro l’inquinamento e introduce ulteriori divieti che riguardano alcuni degli oggetti utilizzati abitualmente durante feste, celebrazioni ed eventi. A stabilirli sono due ordinanze firmate dal sindaco Roberto Ragnedda, con sanzioni amministrative per chi non rispetterà le disposizioni.

Il primo provvedimento, l’ordinanza numero 24 del 18 novembre, vieta l’abbandono di nastri colorati e il lancio di palloncini in gomma. A questo si aggiunge l’ordinanza numero 26 del 23 novembre, che estende le restrizioni a tutto il territorio comunale, vietando il rilascio volontario di lanterne volanti, conosciute anche come lanterne cinesi, oltre all’utilizzo e alla dispersione di coriandoli, glitter in plastica e materiali similari. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro.

Le nuove disposizioni si inseriscono in un percorso ambientale avviato dall’amministrazione comunale nel 2019, con l’introduzione delle prime ordinanze contro l’impiego della plastica monouso nei luoghi sensibili e lungo i litorali. Nello stesso quadro di interventi era stato inserito anche il divieto di fumare al di fuori delle aree consentite in spiaggia, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta nella sabbia.

“Queste ordinanze completano e rafforzano una linea che portiamo avanti fin dal 2019 – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. La salvaguardia del patrimonio naturalistico di Arzachena è una priorità assoluta e richiede scelte concrete, costanti e lungimiranti. Dalle prime misure contro la plastica monouso sulle spiagge e contro l’abbandono dei mozziconi fino ai divieti odierni, il nostro obiettivo resta lo stesso: prevenire l’inquinamento, promuovere una cultura del rispetto e costruire politiche ambientali solide che tutelino il territorio, le coste e la qualità della vita della nostra comunità”.

L’attenzione dell’amministrazione riguarda soprattutto le conseguenze che questi materiali possono avere sugli ecosistemi. Palloncini, lanterne e decorazioni in plastica, infatti, vengono spesso utilizzati per un breve momento, ma i loro residui possono rimanere a lungo nell’ambiente, raggiungendo spiagge, vegetazione, corsi d’acqua e fondali marini.

“Ogni gesto quotidiano incide sulla salute di un ecosistema delicato come il nostro – precisa l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni -. Palloncini, lanterne e coriandoli in plastica, utilizzati per pochi minuti in momenti di festa, lasciano residui insidiosi su spiagge, aree verdi, corsi d’acqua e fondali, con rischi concreti di ingestione e intrappolamento per la fauna marina e terrestre. Con queste ordinanze vogliamo responsabilizzare cittadini, visitatori e organizzatori di eventi, affinché ogni celebrazione rispetti l’ambiente”.

Accanto agli strumenti normativi, il Comune prosegue anche con le iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a residenti, turisti e organizzatori di manifestazioni. Tra queste figura AgendaBlu, progetto avviato nel 2019, insieme alla rassegna Arzachena Estate in Fiore, arrivata quest’anno alla dodicesima edizione e conclusasi lo scorso 13 settembre. Prosegue inoltre la collaborazione con l’associazione Plastic Free, con cui l’amministrazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel luglio 2023. Una sinergia che nel corso del 2026 ha portato a diverse iniziative sul territorio, tra cui la giornata ecologica del 6 giugno, intitolata “Il pianeta non è un posacenere” e organizzata nel centro storico, e il Sea & Rivers Day del 26 settembre, ospitato nella spiaggia Le Piscine di Cannigione.

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