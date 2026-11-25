L’addio a Claudia Sanna di Olbia.

La città di Olbia piange la scomparsa di Claudia Sanna, venuta a mancare all’età di 41 anni. Una notizia che lascia dolore tra i familiari, gli amici e le tante persone che negli anni avevano avuto modo di conoscerla anche attraverso la sua attività commerciale.

Claudia era la titolare di Caffelatte, il negozio di oggettistica in viale Aldo Moro. Un’attività che, nel corso degli anni, era diventata un punto di riferimento per numerosi olbiesi, grazie alla sua capacità di proporre articoli ricercati e soluzioni d’arredo caratterizzate da uno stile elegante e personale. Dietro il percorso del negozio c’erano il gusto raffinato di Claudia, la sua sensibilità e una spiccata capacità imprenditoriale. Qualità che le avevano permesso di costruire un’attività riconoscibile e apprezzata, portandola avanti con attenzione, lungimiranza e passione.

A darne il triste annuncio sono la mamma Maria, il fratello Luca, i parenti e gli amici, che in queste ore si stringono nel dolore per la sua scomparsa. L’ultimo saluto a Claudia Sanna sarà celebrato domani, giovedì 26 novembre, alle ore 11, nella basilica di San Simplicio a Olbia. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinta per raggiungere la chiesa, dove sarà celebrata la funzione religiosa. Al termine delle esequie, la famiglia ha espresso un ringraziamento a quanti prenderanno parte al lutto, dispensando dalle visite.

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