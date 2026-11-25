Chiuse due gallerie tra Budoni e San Teodoro.
Modifiche alla viabilità lungo la strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese per due distinti interventi che interesseranno le gallerie S’Iscala e Cuponeddi. Il primo appuntamento è previsto nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, mentre il secondo si svolgerà nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre.
La prima chiusura riguarderà la galleria Cuponeddi, nel territorio comunale di San Teodoro. Il tunnel sarà temporaneamente interdetto al traffico dalle 22 alle 5 per consentire il collaudo degli impianti tecnologici. Le deviazioni saranno indicate sul posto e interesseranno la strada provinciale 5bis e la statale 125, con segnalazioni rispettivamente al chilometro 130,300 e al chilometro 122,500.
Nella notte successiva, invece, sarà la galleria S’Iscala a essere interessata da un’esercitazione antincendio promossa dalla Prefettura di Nuoro e da Anas. Le operazioni, in programma dalle 22 di giovedì 26 alle 4 di venerdì 27 novembre, serviranno a verificare l’efficacia del Piano di Gestione dell’Emergenza, recentemente aggiornato.
La simulazione permetterà di testare le procedure di allertamento, il coordinamento tra le sale operative, gli interventi di soccorso, l’evacuazione degli automobilisti e la gestione della circolazione in caso di emergenza. Durante l’esercitazione saranno predisposte uscite obbligatorie agli svincoli di Posada nord, al chilometro 106,550, e Budoni sud, al chilometro 111,800, con deviazione del traffico lungo la statale 125. Alle attività parteciperanno, insieme ad Anas, i vigili del fuoco, Areus 118, polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia locale, carabinieri e Arpas, con personale e mezzi.