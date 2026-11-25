Chiuse due gallerie tra Budoni e San Teodoro.

Modifiche alla viabilità lungo la strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese per due distinti interventi che interesseranno le gallerie S’Iscala e Cuponeddi. Il primo appuntamento è previsto nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, mentre il secondo si svolgerà nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre.

La prima chiusura riguarderà la galleria Cuponeddi, nel territorio comunale di San Teodoro. Il tunnel sarà temporaneamente interdetto al traffico dalle 22 alle 5 per consentire il collaudo degli impianti tecnologici. Le deviazioni saranno indicate sul posto e interesseranno la strada provinciale 5bis e la statale 125, con segnalazioni rispettivamente al chilometro 130,300 e al chilometro 122,500.

Nella notte successiva, invece, sarà la galleria S’Iscala a essere interessata da un’esercitazione antincendio promossa dalla Prefettura di Nuoro e da Anas. Le operazioni, in programma dalle 22 di giovedì 26 alle 4 di venerdì 27 novembre, serviranno a verificare l’efficacia del Piano di Gestione dell’Emergenza, recentemente aggiornato.

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La simulazione permetterà di testare le procedure di allertamento, il coordinamento tra le sale operative, gli interventi di soccorso, l’evacuazione degli automobilisti e la gestione della circolazione in caso di emergenza. Durante l’esercitazione saranno predisposte uscite obbligatorie agli svincoli di Posada nord, al chilometro 106,550, e Budoni sud, al chilometro 111,800, con deviazione del traffico lungo la statale 125. Alle attività parteciperanno, insieme ad Anas, i vigili del fuoco, Areus 118, polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia locale, carabinieri e Arpas, con personale e mezzi.

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