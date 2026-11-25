Il rinnovo del campo sportivo di Santa Teresa Gallura.

Il campo sportivo comunale Tomaso Mariotti si prepara a cambiare volto. La Giunta comunale di Santa Teresa Gallura ha approvato l’atto di indirizzo e il Documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione del terreno di gioco, con la sostituzione dell’attuale erba naturale con un moderno manto artificiale.

L’intervento riguarda il campo da calcio a 11 e rappresenta uno stralcio funzionale autonomo del Lotto 2 del più ampio progetto della Cittadella Sportiva. I lavori prevedono la rimozione della superficie esistente, la realizzazione del nuovo sottofondo, l’installazione di un sistema di drenaggio e la posa dell’erba sintetica. In questa prima fase non saranno invece interessate le tribune, gli spogliatoi e i locali polivalenti, che verranno recuperati nei successivi passaggi del programma complessivo.

La scelta dell’amministrazione punta a intervenire prioritariamente sul terreno di gioco, così da garantire una maggiore continuità di utilizzo, ridurre i costi di manutenzione e assicurare condizioni di sicurezza e prestazioni adeguate alle esigenze sportive attuali. Il futuro impianto sarà a disposizione delle società sportive, delle scuole, dei giovani e dell’intera comunità.

La riqualificazione del Mariotti si inserisce nel progetto della nuova Cittadella Sportiva, pensata come un sistema integrato di impianti e spazi dedicati allo sport, alla socializzazione e all’aggregazione. Un percorso di ammodernamento delle strutture comunali che punta a rafforzare i servizi destinati alle diverse generazioni. L’amministrazione ha infine rivolto un ringraziamento all’Ufficio Opere Pubbliche del Comune per il lavoro svolto e il supporto tecnico nelle diverse fasi di sviluppo del progetto.

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