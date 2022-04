Lo spettacolo teatrale ad Arzachena.

L’incidente del Moby Prince è stato una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, uno dei gialli irrisolti della storia italiana. Questo tragico evento diventa uno spettacolo e sarà portato ad Arzachena, ospitato nell’auditorium multidisciplinare Ama, l’11 aprile alle 19.

La rappresentazione, firmata da Francesco Gerardi e Marta Pettinari rievoca la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo. Nell’incidente avvenne di fronte al porto di Livorno il 10 aprile 1991, persero la vita anche numerosi passeggeri sardi. M/T Moby Prince 3.0, questo il nome dello spettacolo, racconta quella tragica vicenda attraverso una serie di monologhi incrociati alternati a materiali d’archivio e ricostruzioni in 3D.

Lo spettacolo, il cui ingresso è gratuito, vede la collaborazione con Teatro Nazionale di Genova e l’Associazione “140” – familiari vittime Moby Prince e Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus.

Cosa è la tragedia della Moby Prince e cosa accadde quella sera.

Uno dei disastri più grandi della storia avvenuto la sera del 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince, proprietà della Nav.Ar.Ma. entrò in collisione con una petroliera di Agip Abruzzo nel porto di Livorno con direzione Olbia. A bordo di quella nave erano presenti anche dei sardi che si stavano recando nell’Isola per andare a trovare i loro parenti e trascorrere con loro le vacanze di Pasqua.

Ore 22:03 e la nave lascia il porto di Livorno. Sulla Moby era presente un equipaggio di 65 persone agli ordini del comandante Ugo Chessa e 75 passeggeri. Pochi minuti dopo la collisione. In seguito all’urto con la petroliera si sviluppò un grosso incendio, alimentato dal petrolio, che causò la morte di tutte le 140 persone a bordo, eccetto che del giovane mozzo napoletano Alessio Bertrand. I soccorsi partirono in ritardo, anche a causa di numerose circostanze sopraggiunte. Ancora oggi non si conosce la verità.