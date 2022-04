L’emozionante striscione durante la partita dell’Olbia a Pontedera.

Ricevere una proposta di matrimonio è una delle cose più emozionanti della vita, ma durante una partita di calcio non accade a tutte. E’ successo a Pontedera durante un incontro tra la squadra di casa e l’Olbia della serie D under 17, domenica scorsa.

Protagonisti della storia una coppia di innamorati, lui ex calciatore del Pontedera che in quel campo aveva visto quasi la morte, a causa di un incidente, e la sua fidanzata che stava seguendo la partita, finita 1-2 con il Pontedera under 17 che ha battuto l’Olbia. Dopo l’incontro tra le due squadre è apparso uno striscione, sorretto dai ragazzi della serie D del Pontedera.

”E quindi… mi sposi davvero?”, recita il romantico striscione da parte del ragazzo. L’emozione per la giovane deve essere stata davvero tanta, ma il fidanzato ha voluto rinnovare la sua proposta di matrimonio una seconda volta.