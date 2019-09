Il programma.

In occasione dei solenni festeggiamenti dei Santi Patroni, il comitato “Festa patronale Santa Maria della Neve”, composto dalle classi, dei “fidali 79/94″, presenta tre giorni di eventi: da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

La festa inizia, venerdì 13, alle ore 18 con il tradizionale “Ritiro della Bandiera”.

Si parte dall’abitazione del presidente del Comitato e, con la partecipazione della banda musicale “Città di Arzachena”, si prosegue per viale Paolo Dettori, Viale Costa Smeralda, Via Ruzzittu, Piazza Risorgimento (sosta davanti alla chiesa vecchia), Corso Garibaldi, Via Tenente Sanna, Piazza Pio XII. Alle ore 19: Vespri Solenni e Santa Messa in onore dei santi patroni, presieduta dal parroco Don Mauro Moretti animata dalla corale “Cantiamo con Gioia”.

Alle ore 20 e 30, in Piazza Risorgimento “Spettacolo Magic Cartoon”, in collaborazione con la fondazione “Arte, Scienza e Sport”, il tema della manifestazione è “festa in famiglia” , l’obiettivo e far divertire grandi e bambini.

Alle ore 22 e 30, sempre in Piazza Risorgimento, divertimento per i giovani con lo spettacolo “Pezzi da 90” con dj Diva, Renee la Bulgara e corpo di ballo, Sandro Bit e dj Provenzano.

Il secondo giorno della festa si apre, sabato 14, alle ore 10, con la Solenne processione in onore dei Santi Compatroni (S. Antonio da Padova e S. Isidoro agricoltore), accompagnata dal carro a buoi, dai vari gruppi folkloristici e dalla banda musicale “Città di Arzachena” con partenza dalla chiesa nuova. Si prosegue per Via Tenente Sanna, Viale Costa Smeralda, Via Mozart, Via Jaseppa di Scanu, Via Torino, Via Tasso, Via Goldoni, Via Foscolo, Via Mameli, Via Quasimodo, Via P. Dettori, Viale Costa Smeralda, Via Ruzzittu, Piazza Risorgimento, Corso Garibaldi, Via Tenente Sanna, Piazza Pio XII.

Ore 11 Santa Messa Solenne con panegirico di Don Mirco Barone e animata dalla corale “Cantiamo con Gioia”.

Alle ore 17, in Località Tanca di Lu Palu, “Magic Party”, in collaborazione con la fondazione “Arte, Scienza e Sport”, manifestazione dal tema “Festa in famiglia”, per ripetere lo spirito del divertimento per grandi e bambini. Animazione per bambini con: gonfiabili, truccabimbi, sculture, mascotte, palloncini, trampolieri, porta di calcio, bolle di sapone, baby dance, spettacolo fuochi e luci, animeranno la serata.

Alle ore 22, sempre in località Tanca di Lu Palu, ci sarà il concerto Dire Straits Legacy, band formatasi dallo scioglimento dello storico gruppo. Si rivivranno emozioni uniche che solo la musica dei Dire Straits, interpretata da musicisti che ne hanno fatto parte, più altre leggende del Rock Mondiale, possono regalare.

La festa si chiude il 15 settembre, con una serie di eventi durante tutta la giornata.

Si inizia alle 8 con la Santa Messa, alla quale seguirà, alle ore 10 la Solenne processione in onore della Santa Patrona , accompagnata dai cavalieri a cavallo, dai vari gruppi folkloristici e dalla banda musicale “Città di Arzachena” con partenza dalla chiesa nuova. Si prosegue per Via Tenente Sanna, Corso Garibaldi, Piazza Risorgimento, Via Ruzzittu, Viale Costa Smeralda, Via Cavour, Via Umberto I, Via Diaz, Corso Garibaldi, Via Tenente Sanna, Piazza Pio XII. Alle ore 11 Santa Messa Solenne con panegirico di Mons. Giovanni Maria Pittorru e animata dalla corale “Don Bosco”.

Il pomeriggio sarà dedicato al tema della manifestazione “festa in famiglia” grazie alla collaborazione della fondazione “Arte, Scienze e Sport”. Dalle ore 17:00, in Piazza Risorgimento, si svolgeranno le “Olimpiadi del patronato” e altri giochi per i bambini: holy colors, gonfiabili, mascotte, bolle di sapone, spettacolo di magia, dj animatore

La serata prosegue con canti e balli tradizionali. Alle ventuno, in Piazza Pio XII si esibiranno “I Cantadores”: Daniele Giallara, Pino Masala e Gianni Denanni accompagnati dalla chitarra di Nino Manca e dalla fisarmonica di Gianuario Sannia. Ospite d’onore Mario Mannu.

La tre giorni di festeggiamenti si chiude in Piazza Risorgimento con l’estrazione dei biglietti della lotteria e la musica dei gruppi musicali di Arzachena : Angedras, Federico Lobrano, Joshua Jack & Black Enemies, Naun, Scafisti, Soulflower ed Elisa Salis.

“Festa in famiglia” è un progetto della fondazione di beneficenza di Alisher Usmanov “Arte, scienza e sport Italia” dedicato a progetti culturali, che abbracciano gusti e interessi di diverse generazioni con un format speciale pensato per le famiglie e, in generale, per un pubblico di ogni età e provenienza.

