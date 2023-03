Gli abitanti della Valle di Surrau sollecitano il Comune per l’acqua

Nuovo incontro tra gli abitanti della Valle di Surrau e il Comune di Arzachena per chiedere che arrivi l’acqua in quei terreni. Una quindicina di abitanti della Valle di Surrau ha incontrato la vicesindaco, Cristina Usai, e l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Azzena. La richiesta è quella che l’acquedotto rurale arrivi a quella zona.

“L’impegno per la sua realizzazione era stato assunto dall’amministrazione già in campagna elettorale – spiegano i residenti -. In effetti si tratta di una incompiuta che si ferma a metà strada (a Liccia Barria). Con qualche chilometro si servirebbero le diverse abitazioni che attualmente sono costrette ad approvvigionarsi con autobotti. Peraltro, dagli innumerevoli pozzi realizzati si può attingere sempre meno, stante l’abbassarsi della falda. E purtroppo, il processo di desertificazione si riscontra anche nella vegetazione spontanea”.

Gli abitanti hanno illustrato anche una nota inviata a ottobre con oltre sessanta firme e la discussione è stata particolarmente vivace. “L’assessore ha preso l’impegno, sulla base di un base progettuale già esistente, di studiare l’aggiornamento e verificare le disponibilità finanziarie. Pertanto è stato fissato un nuovo incontro per il prossimo 14 aprile. Gli abitanti sperano che la Pasqua porti buone nuove”.

