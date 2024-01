Al via l’Open day dell’istituto Comprensivo di Arzachena

L’Open day ad Arzachena.

L’istituto Comprensivo Arzachena 2 – Scuola Secondaria di Primo Grado di Abbiadori apre le sue porte in un Open day che si terrà il prossimo 25 gennaio dalle 16 alle 18 in via dell’Educazione.

In questa occasione unica, i docenti della scuola accoglieranno con entusiasmo genitori e alunni delle classi quinte provenienti dalle scuole primarie di Arzachena, Cannigione, Abbiadori-Porto Cervo e San Pantaleo. L’obiettivo dell’Open day è fornire una panoramica dettagliata dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo e offrire l’opportunità di esplorare le strutture della Scuola Secondaria di Abbiadori.

Durante l’evento, i genitori avranno l’opportunità di incontrare i docenti, porre domande e comprendere meglio il percorso educativo proposto per i loro figli. Gli insegnanti presenteranno i programmi didattici, le attività extracurricolari e le opportunità di crescita accademica disponibili presso l’Istituto Comprensivo Arzachena 2.

La visita guidata consentirà agli alunni di esplorare gli spazi accoglienti e stimolanti della Scuola Secondaria di Abbiadori, dando loro un assaggio della vita scolastica che li attende. L’evento mira a creare un ambiente informale e aperto, dove domande e curiosità possono trovare risposta, contribuendo a rendere la scelta della scuola media un’esperienza consapevole per genitori e alunni.

