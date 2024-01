Gli orari dell’ambulatorio infermieristico di Olbia.

La Direzione aziendale della Asl Gallura comunica che l’ambulatorio infermieristico di Olbia da lunedì 22 gennaio incrementerà le aperture, passando da tre a cinque giorni a settimana. Il servizio nell’ex ospedale San Giovanni di Dio sarà fornito, infatti, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30. È possibile contattare i referenti al numero 0789/552676 o all’indirizzo e-mail olbia@aslgallura.it.

L’ambulatorio infermieristico di Olbia fa parte della rete degli ambulatori infermieristici attivati nei mesi scorsi anche in altri otto centri della Gallura. Possono essere fornite le seguenti prestazioni: somministrazione di farmaci per via intramuscolare, endovenosa, sottocutanea e intradermica con prescrizione medica; istruzione alle tecniche di somministrazione di terapia nutrizionale e farmacologica; medicazioni semplici e avanzate di ferita chirurgica, accidentale, di lesione da pressione o vascolare; rimozione di punti di sutura delle ferite chirurgiche; esecuzione di bendaggi semplici o elastici; rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria; controllo delle urine con impiego di strisce reattive; gestione dei cateteri vescicali; gestione dei cateteri venosi centrali e periferici; istruzione e gestione di stomie cutanee quali tracheotomie, ileostomie, nefrostomie, Peg; istruzione all’autocontrollo dei valori glicemici.

Negli ambulatori possono essere erogate prestazioni di natura prettamente infermieristica che non richiedono la presenza del medico. Gli utenti dovranno essere muniti di regolare impegnativa.

