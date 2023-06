Arzachena, un viaggio nel passato tra mostre e passeggiate guidate

Gli eventi nel centro storico di Arzachena.

L’associazione La Scatola del Tempo, in collaborazione con il Comune di Arzachena, la parrocchia Santa Maria della Neve e l’agenzia di comunicazione Sms, ha preparato un ricco programma di novità per il centro storico di Arzachena in occasione della stagione estiva del 2023.

L’evento prenderà il via giovedì 15 giugno alle ore 19 con l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata ‘Ils sentiero degli stazzi’, curata dal talentuoso fotografo Giuseppe Contini. Le splendide fotografie saranno esposte per tutta l’estate presso un luogo molto speciale, il Museo del Pane. Dopo diversi anni di chiusura al pubblico, finalmente le porte del museo si riaprono grazie all’impegno dei volontari e dei sostenitori dell’associazione. Questo luogo, noto anche come “La Caséddha di lu Furru“, rappresenta davvero un’identità unica.

Le celebrazioni proseguiranno il giorno successivo, venerdì 16 giugno, presso l’ex “carnaio dei pastori“, oggi trasformato nella chiesa di San Pietro. Sempre alle ore 19 si terrà l’inaugurazione di una sorprendente mostra-retrospettiva dal titolo ‘Il giorno prima’, dedicata a due “involontari eroi del nostro tempo” degli anni ’50, Giovanni Filigheddu Melaiu e Saverio De Michele. All’interno dello stesso edificio, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e ammirare l’ultima straordinaria composizione artistica realizzata dagli infioratori arzachenesi. Quest’opera d’arte emozionante è stata creata interamente con del sale marino colorato e raffigura l’antica villa medievale di Arseguen.

La mattina successiva, sabato 17 giugno, alle ore 10:15 prenderà il via un’iniziativa gratuita denominata Arzachena Experience. Questa attività sarà riproposta ogni sabato mattina fino al 2 settembre. Si tratta di un affascinante Trekking urbano, guidato dai membri dell’associazione, che consentirà di scoprire i luoghi più importanti del centro storico di Arzachena e di immergersi nella sua profonda storia territoriale attraverso una narrazione semplice ma coinvolgente. Questa iniziativa sarà disponibile per la prima volta in tre lingue: italiano, inglese e gallurese. Inoltre, sono previste altre interessanti iniziative per il mese di agosto e settembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui