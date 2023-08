Le Vibrazioni animano l’estate gallurese, i fan li attendono ad Abbiadori

Il concerto delle Vibrazioni del 24 agosto ad Abbiatori.

Grande attesa dei fan per la tappa in Gallura delle Vibrazioni. La band si esibirà ad Abbiadori, il 24 agosto 2023. Ad annunciarlo il Consorzio Costa Smeralda, come settimo concerto della stagione 2023 nella nota località gallurese.

L’atteso concerto della band di Francesco Sarcina si terrà al campo sportivo di Abbiadori e l’ingresso è libero. Per chi non abita nelle vicinanze, il Consorzio Costa Smeralda metterà a disposizione due navette che partiranno dal parcheggio dei bus situato a Porto Cervo dalle ore 20.30 sino al termine dell’evento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui