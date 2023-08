Ex Velina fuori di seno a Porto Cervo, l’amico la copre con una fragolina

Giulia Pelagatti in topless a Porto Cervo.

Il nome di Giulia Pelagatti non è molto noto, poiché l’ex Velina mora, sul bancone di Striscia la Notizia con Talisa Ravagnani, è durata solo una stagione, nonostante il suo talento. La ballerina in questi giorni di trova a Porto Cervo per lavoro, ma non ha resistito alla Gallura e si è fatta pure una vacanza.

L’ex Velina ha deliziato i suoi followers con gli scatti del bellissimo mare della Costa Smeralda, ma anche con il suo fisico sexy. Dopo la sua esibizione di danza al Billionaire di Porto Cervo, Giulia Pelagatti si è goduta il sabato a bordo di uno yacht con i suoi amici, dove si è concessa qualche tuffo e un po’ di sole. In una delle storie pubblicate, si mostra su un materassino con il reggiseno abbassato.

La showgirl è stata fotografata di nascosto e lo scatto è stato pubblicato da un’amico sui social, che si è premurato di coprirla con uno sticker a forma di fragolina. Nello stesso yacht la Pelagatti ha festeggiato il compleanno di un amico ed è stato stappato uno champagne. Nella stessa località sta passando le sue vacanze anche un’altra nota ex Velina, la mora Shaila Gatta.

