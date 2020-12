I lavori al museo di Arzachena.

Arriva la videosorveglianza nel museo di Arzachena. Completeranno l’opera anche i lavori di miglioria previsti per la sede di via Mozart. I lavori, fondamentali, per la messa in sicurezza di un edificio che ospita importanti reperti archeologici antichissimi, costituiti da circa 15.000 tra minerali e fossili.

Ad aggiudicarsi l’appalto è l’impresa Ledda Costruzioni SNC. Per l’esecuzione dei lavori sono state utilizzate somme per un importo complessivo di 16mila euro per la messa a norma del museo etnografico.

