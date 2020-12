Incidente spettacolare alla periferia di Tempio.

Attimi di paura alla periferia di Tempio Pausania in seguito ad incidente spettacolare nella dinamica, ma per fortuna senza gravi conseguenze per la giovane autista.

L’auto si è ribaltata intorno alle 10:30 e all’arrivo dei vigili del fuoco era già fuori dall’abitacolo. All’arrivo del personale medico del 118, la donna ha rifiutato il trasporto in ospedale. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine.

(Visited 1 times, 1 visits today)