Molesta due ragazzine in spiaggia, arrestato 81enne di Arzachena

L’anziano,di Arzachena, è accusato di violenza sessuale.

Avrebbe preso di mira due minorenni, che passeggiavano sulla scogliera vicino al mare in Costa Smeralda. Le accuse sono pesantissime per un 81enne del posto, che non si sarebbe fermato ai complimenti e avrebbe molestato le ragazzine.

Sulla vicenda e sulla dinamica dei fatti c’è assoluto riserbo. Tuttavia, le accuse sono molto pesanti, in quanto l’anziano si trova ai domiciliari per violenza sessuale. Sono state le minorenni a raccontare l’episodio, accaduto nei giorni scorsi, ai genitori, i quali hanno denunciato l’uomo alle autorità.

L’anziano è stato sentito dai magistrati nell’interrogatorio di garanzia presso il Tribunale a Tempio Pausania. Al momento, è assistito dagli avvocati Domenico Putzolu ed Edvige Baldino. Le indagini proseguono in corso per accertare i fatti.

