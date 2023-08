Fiamme a Porto Cervo vicino al JustMe, che è stato evacuato

Le immagini circolate mostravano le fiamme alle porte di una discoteca di Porto Cervo, ma dal JustMe assicurano: “Evacuazione solo per precauzione”. Un video mostrava i giovani che ballavano nonostante all’esterno si vedessero le fiamme, ma quella situazione è durata pochi attimi perché i vertici del locale hanno deciso di fermare la musica e far uscire tutti.

L’incendio è divampato dallo stradello che porta all’Hotel Pevero e si è incanalato nella gola sottostante. In tutto sono andati a fuoco circa due ettari di terreno.

“Oltre il locale c’è un torrente e un parcheggio sterrato, le fiamme erano abbastanza lontane – spiegano dal JustMe -. Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco e deciso di interrompere la serata. Il vento non tirava nella nostra direzione e non s’è sentito neanche l’odore ma, in casi del genere, è sempre meglio un eccesso di cautela“. L’uscita forzata ha interrotto le danze nelle prime ore di agosto, ma non a tutti è andata male: c’è chi non aveva ancora pagato il conto.

“Il locale, ci teniamo a chiarirlo, non ha riportato alcun tipo di danno e oggi è regolarmente aperto“, assicurano. La stagione sta entrando nel vivo, tra una cena e una serata, e il prossimo appunantamento speciale sarà giovedì 3 agosto con Fred De Palma.

