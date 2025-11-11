A Buddusò l’addio a Sebastiano, il carabiniere morto nell’incidente

I funerali di Sebastiano Marrone, il carabiniere morto a San Severo.

Si terranno giovedì 13 novembre alle ore 15:30 i funerali del carabiniere 23enne rimasto vittima del grave incidente stradale a San Severo (Foggia) ieri pomeriggio. Si svolgeranno nella chiesa di Santa Anastasia a Buddusò, paese natale di Sebastiano Marrone.

LEGGI ANCHE: Grande dolore a Buddusò per la morte del giovane carabiniere Sebastiano Marrone

La comunità è rimasta molto scossa per la tragica scomparsa di un ragazzo nel pieno della sua gioventù, che amava tanto il suo lavoro ed era ben voluto dal paese, come si è fatto volere bene nel paese del foggiano dove prestava servizio. Sebastiano sognava di fare il carabiniere sin da bambino e aveva realizzato il suo sogno due anni fa. Il lutto ha unito l’intera cittadinanza e l’Arma dei Carabinieri. Il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, è rimasto sconvolto dopo aver appreso la tragica notizia. Un lutto enorme, inoltre, per tutta l’Isola.

La tragedia.

Il tragico evento si è verificato intorno alle 18 lungo la strada provinciale 109, a circa dieci chilometri da San Severo. Il giovane carabiniere stava rientrando in caserma a bordo dell’auto di ordinanza quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, ha perso il controllo del mezzo. L’automobile è uscita di strada schiantandosi violentemente contro un muretto. Il decesso è avvenuto sul colpo e non sono stati coinvolti altri veicoli. L’intera Arma dei Carabinieri si è stretta attorno alla famiglia Marrone, così come il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui