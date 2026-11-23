La presenza di Visit Badesi a Cagliari.

Badesi punta su un turismo sempre più sostenibile e guarda alle esperienze già consolidate per costruire il proprio modello di sviluppo. La destinazione gallurese ha portato il suo percorso di valorizzazione del territorio a Share – Turismo condiviso, l’iniziativa organizzata da Fare Digital Media a Cagliari, che ha riunito operatori turistici, studenti, rappresentanti del mondo universitario e diverse realtà impegnate nella crescita del sistema turistico della Sardegna. A rappresentare Visit Badesi è stata Chiara Salis, referente per la sostenibilità del Tavolo del Turismo, intervenuta nel panel “Governare la sostenibilità: come la certificazione guida le destinazioni turistiche“, organizzato in collaborazione con Etifor | Valuing Nature. Quest’ultima affianca Destinazione Badesi nel percorso verso la certificazione secondo gli standard Gstc (Global Sustainable Tourism Council).

Il confronto con le destinazioni già certificate.

L’incontro ha permesso di approfondire il valore della certificazione nella gestione turistica, intesa non come un semplice riconoscimento da raggiungere, ma come uno strumento per analizzare il territorio, individuare le priorità, coinvolgere i diversi soggetti interessati e migliorare progressivamente le strategie di sviluppo. Particolarmente significativo il confronto con la Cooperativa Turistica San Vigilio Dolomites, realtà che ha già ottenuto la certificazione, a differenza di Badesi che si trova nelle prime fasi del percorso. Due esperienze differenti che hanno permesso di condividere difficoltà, metodi di lavoro e risultati raggiungibili attraverso continuità e collaborazione.

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Un percorso che coinvolge tutto il territorio.

Dal dibattito è emersa l’importanza di considerare la sostenibilità come parte integrante della programmazione turistica. Per una destinazione significa adottare un metodo capace di valorizzare le risorse locali, coinvolgere operatori, istituzioni e comunità e verificare nel tempo i risultati delle azioni intraprese. La partecipazione a Share ha rappresentato anche un’occasione di incontro con professionisti, studenti e altre realtà isolane, favorendo lo scambio di esperienze e nuove prospettive per il futuro del turismo sardo. Per Destinazione Badesi, dunque, il lavoro prosegue attraverso il confronto e la collaborazione, con l’obiettivo di costruire un modello turistico più consapevole e condiviso, capace di misurare concretamente il proprio impatto sul territorio.

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