Il 25 novembre si discuteranno anche il bilancio 2027-2029 e due regolamenti

La ricapitalizzazione di Multiss Spa e il piano di risanamento della società partecipata approdano in Consiglio provinciale. La Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna ha convocato una seduta per mercoledì 25 novembre alle 11, nella sala consiliare della sede di via Nanni 17, a Olbia.

Tra i principali argomenti all’ordine del giorno figura la proposta di ricapitalizzazione di Multiss Spa, insieme all’adesione al piano di risanamento e rilancio industriale per il triennio 2026-2028, con riferimento alla legge regionale 24/2025 e alla normativa sulle società a partecipazione pubblica. La società partecipata è stata già interessata negli ultimi anni da interventi sulla propria organizzazione e sulla governance. Nel settembre 2025 era stata attribuita ad Antonio Perinu la delega operativa per il territorio della Gallura all’interno del Consiglio di amministrazione di Multiss. Il Consiglio provinciale esaminerà anche lo schema del bilancio di previsione 2027-2029, documento che definirà la programmazione economico-finanziaria dell’ente per il prossimo triennio.

Completano l’ordine del giorno altri due provvedimenti. Il regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni e quello relativo al Servizio Provveditorato della Provincia. La convocazione è firmata dal presidente della Provincia, Settimo Nizzi, e trasmessa ai consiglieri provinciali, alla segreteria generale e ai dirigenti dell’amministrazione.

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