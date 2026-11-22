Raffiche fino a burrasca forte, mare agitato sulle coste esposte

Il meteo a Olbia del 23 novembre sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso e assenza di piogge, ma con Maestrale fino a burrasca forte nella prima parte della giornata. Attese mareggiate lungo le coste esposte, mentre il vento tenderà ad attenuarsi dalla sera. La Gallura sarà tra le aree più interessate dalla ventilazione nord-occidentale. Le previsioni Arpas indicano cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche addensamento sui rilievi interni e senza precipitazioni significative. Le schiarite saranno prevalenti anche nelle ore centrali, mentre il tempo resterà stabile fino alla sera.

Il vento sarà il protagonista della giornata. Sulla zona Nord-Est le correnti soffieranno da Ovest e Nord-Ovest, con intensità fino a burrasca forte nella notte e al mattino. Nel pomeriggio la ventilazione resterà forte, prima di un’attenuazione progressiva dalla sera. L’avviso della Protezione civile regionale, valido fino alle 18 di lunedì 23 novembre, segnala venti forti fino a burrasca forte soprattutto sui settori costieri, in Gallura e lungo i crinali.

Mare agitato e temperature in calo

Il moto ondoso sarà particolarmente significativo. Il bollettino Arpas prevede mare agitato sul settore nord-orientale nelle prime ore, con onde fino a circa 3,1 metri. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno gradualmente, passando a mare molto mosso, con onde fino a circa 2,4 metri. L’avviso regionale segnala possibili mareggiate sulle coste esposte, un elemento da considerare soprattutto lungo i tratti di litorale interessati dal Maestrale.

Le temperature saranno in diminuzione. A Olbia sono previsti 14 gradi di minima e 18 di massima. A Tempio Pausania il calo sarà più evidente, con valori compresi tra 9 e 13 gradi. Il clima sarà quindi più freddo rispetto al fine settimana, soprattutto nell’entroterra gallurese. Il vento perderà intensità nel corso della serata, ma il mare non tornerà subito calmo. La giornata di lunedì richiederà particolare attenzione lungo le coste e nelle aree esposte, dove il passaggio del Maestrale potrà accompagnarsi a onde ancora sostenute anche dopo l’attenuazione delle raffiche.

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