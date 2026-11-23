Addio a Tonino Conti, memoria storica di La Maddalena: il cordoglio del sindaco

La comunità e il sindaco di La Maddalena sono in lutto per la scomparsa di Tonino Conti, venuto a mancare all’età di 101 anni. Figura emblematica e punto di riferimento culturale per l’intero arcipelago. Conti ha attraversato oltre un secolo di storia isolana, trasformandosi negli anni in un vero e proprio ponte vivente tra il passato e le nuove generazioni.

Per tutti i maddalenini, Tonino non è stato soltanto un concittadino longevo, ma un narratore appassionato e lucido. Capace di restituire con precisione e calore le tradizioni, i cambiamenti e l’anima più autentica del territorio. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione sull’isola, spingendo anche le istituzioni locali a esprimere pubblicamente il cordoglio dell’intera cittadinanza.

Le parole del sindaco Fabio Lai

A farsi portavoce del sentimento collettivo è stato il sindaco di La Maddalena, che ha voluto dedicare a Tonino Conti un sentito tributo ufficiale, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa e il valore inestimabile della sua eredità umana e culturale.

“Oggi rivolgo il mio ultimo saluto a Tonino Conti, centenario isolano, custode della memoria e della storia della nostra isola – ha scritto Fabio Lai -. È stato un onore averlo conosciuto e aver avuto, in diverse occasioni, la possibilità di confrontarmi con lui. Ogni volta sono rimasto colpito e affascinato dalla sua lucidità, dalla sua straordinaria cultura e dalla profondità dei suoi racconti. Le storie che mi ha raccontato e le testimonianze di un’isola che ha vissuto e conosciuto profondamente sono un patrimonio prezioso, un tesoro che porterò sempre con me e che conserverò nel cuore”.

“Oggi tutta la nostra Città perde un pezzo della propria storia. Con Tonino se ne va una memoria viva, una voce capace di raccontarci le nostre radici e di trasmettere alle generazioni future il valore della nostra identità. A lui va la gratitudine di un’intera comunità e il mio personale ricordo. Buon viaggio, Tonino. La bellissima persona che sei stato continuerà a vivere nella memoria di tutti noi”.

Le parole del primo cittadino racchiudono l’essenza di ciò che Tonino Conti ha rappresentato per la città: un archivio vivente di aneddoti, esperienze e radici identitarie che hanno contribuito a mantenere vivo il senso di appartenenza degli abitanti dell’arcipelago. La sua straordinaria lucidità, rimasta intatta fino agli ultimi giorni, ha permesso a chiunque lo incontrasse di attingere direttamente alla fonte della storia locale.

Con la scomparsa di Tonino Conti, La Maddalena saluta uno dei suoi figli più illustri e amati, nella consapevolezza che i suoi insegnamenti e i suoi racconti continueranno a vivere nel ricordo collettivo e nella gratitudine di un’intera isola

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