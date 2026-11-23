La Gallura resta indietro negli acquisti del Black Friday.

La Gallura si prepara al Black Friday, ma la corsa agli sconti non sembra coinvolgere i consumatori sardi con la stessa intensità registrata in altre parti d’Italia. Nell’Indice del Black Friday 2026 realizzato da Casinos.com, la Sardegna si piazza infatti al diciassettesimo posto nazionale, con 69,4 punti su 100. Un risultato che mette in evidenza un dato curioso: nell’Isola si compra online più che in qualsiasi altra regione del Mezzogiorno, ma l’interesse per il grande appuntamento commerciale di novembre rimane piuttosto basso.

Gli sconti del Black Friday proseguiranno fino a inizio dicembre.

La stagione delle promozioni è già cominciata giovedì 19 novembre. Il momento centrale sarà venerdì 27, giorno del Black Friday, mentre gli sconti proseguiranno fino a martedì 1° dicembre. Un periodo durante il quale, secondo le previsioni dell’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e del Politecnico di Milano, gli acquisti online degli italiani raggiungeranno complessivamente 4,3 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto al 2025. Nella graduatoria elaborata da Casinos.com, la Sardegna si trova alle spalle dell’Abruzzo, sedicesimo con 71,4 punti, e precede la Calabria, diciottesima con 68,7. La posizione non racconta però tutta la realtà dei consumi nell’Isola.

Sardegna prima nel Mezzogiorno per acquisti online.

Il dato più significativo arriva dalle rilevazioni Istat. Il 47,5% della popolazione sarda ha effettuato almeno un acquisto su Internet negli ultimi dodici mesi. Si tratta del tredicesimo risultato più alto a livello nazionale e del valore migliore tra le regioni del Mezzogiorno. La percentuale supera nettamente la media delle Isole, pari al 41,4%, anche se rimane leggermente al di sotto del dato italiano, che raggiunge il 49%. Il quadro cambia quando si analizza l’interesse specifico per il Black Friday. Le ricerche generiche su Google collocano la Sardegna al diciannovesimo posto, mentre quelle associate ad Amazon la relegano addirittura all’ultima posizione in Italia. C’è però un’eccezione: quando si tratta di capire quando iniziano le promozioni, i sardi dimostrano maggiore curiosità, conquistando il settimo posto nazionale per le ricerche sulla data di avvio dell’evento.

Televisori e Dyson tra i prodotti più cercati.

Anche l’analisi delle categorie merceologiche restituisce indicazioni interessanti. Tra i prodotti presi in considerazione dallo studio, i televisori e gli elettrodomestici Dyson ottengono i risultati migliori, entrambi con il tredicesimo posto nella graduatoria delle ricerche regionali. L’indagine ha preso in esame diversi settori dello shopping, dalla moda alla tecnologia, passando per bellezza, casa ed elettrodomestici. Tra i marchi e i prodotti monitorati figurano Zara, iPhone, PlayStation 5, televisori, Sephora e Dyson. “La Sardegna è il caso più curioso del Sud: guida il Mezzogiorno negli acquisti online, ma sull’evento si mostra tiepida – osserva Daniele Alfieri, responsabile Media & Pr di Casinos.com -. Segno che qui lo shopping sul web non aspetta il calendario delle offerte”.

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