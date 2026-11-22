Incidente alla periferia di Olbia

Incidente tra due auto in serata a Olbia, molto probabilmente per il mancato rispetto di uno stop. I due mezzi stavano percorrendo strade buie e periferiche quando sono arrivati a un incrocio. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un conducente non avrebbe rispettato lo stop proprio mentre arrivava un’altra auto.

L’impatto è avvenuto tra la parte frontale di un mezzo e quella laterale dell’altro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due auto e dare anche assistenza alle persone coinvolte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui